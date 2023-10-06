Ющенко (Пинчук) Мелания Демьяновна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения26.01.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1862
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1883
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1884
Отец ребёнка: Ющенко Антон Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1886
Дочь: Параскева Антоновна
Отец ребёнка: Ющенко Антон Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1888
Дочь: Евфросиния Антоновна
Отец ребёнка: Ющенко Антон Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1890
Отец ребёнка: Ющенко Антон Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1893
Дочь: Ковтун Мелания Антоновна
Отец ребёнка: Ющенко Антон Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1897
Отец ребёнка: Ющенко Антон Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно