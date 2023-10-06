Ющенко (Пинчук) Мелания Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ющенко (Пинчук) Мелания Демьяновна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

26.01.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1862

Отец: Пинчук Дамиан Евдокимович

Мать: Пинчук Феодора Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.02.1883

Муж: Ющенко Антон Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1884

Сын: Ющенко Иосиф Антонович

Отец ребёнка: Ющенко Антон Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1886

Дочь: Параскева Антоновна

Отец ребёнка: Ющенко Антон Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1888

Дочь: Евфросиния Антоновна

Отец ребёнка: Ющенко Антон Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1890

Сын: Ющенко Иван Антонович

Отец ребёнка: Ющенко Антон Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1893

Дочь: Ковтун Мелания Антоновна

Отец ребёнка: Ющенко Антон Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1897

Сын: Ющенко Максим Антонович

Отец ребёнка: Ющенко Антон Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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