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Ющенко Антон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1883

Жена: Ющенко Мелания Демьяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1884

Сын: Ющенко Иосиф Антонович

Мать ребёнка: Ющенко Мелания Демьяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1886

Дочь: Параскева Антоновна

Мать ребёнка: Ющенко Мелания Демьяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1888

Дочь: Евфросиния Антоновна

Мать ребёнка: Ющенко Мелания Демьяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1890

Сын: Ющенко Иван Антонович

Мать ребёнка: Ющенко Мелания Демьяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1893

Дочь: Ковтун Мелания Антоновна

Мать ребёнка: Ющенко Мелания Демьяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1897

Сын: Ющенко Максим Антонович

Мать ребёнка: Ющенко Мелания Демьяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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