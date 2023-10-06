Ющенко Антон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1883
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.12.1884
Мать ребёнка: Ющенко Мелания Демьяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1886
Дочь: Параскева Антоновна
Мать ребёнка: Ющенко Мелания Демьяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.05.1888
Дочь: Евфросиния Антоновна
Мать ребёнка: Ющенко Мелания Демьяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1890
Мать ребёнка: Ющенко Мелания Демьяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1893
Дочь: Ковтун Мелания Антоновна
Мать ребёнка: Ющенко Мелания Демьяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1897
Мать ребёнка: Ющенко Мелания Демьяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно