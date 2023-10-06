Ковтун (Ющенко) Мелания Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун (Ющенко) Мелания Антоновна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.12.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1893

Отец: Ющенко Антон Михайлович

Мать: Ющенко Мелания Демьяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1913

Муж: Ковтун Степан Николаевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1913

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Ковтун Степан Николаевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1918

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Ковтун Степан Николаевич

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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