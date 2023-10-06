Ковтун (Ющенко) Мелания Антоновна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.12.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1893
Отец: Ющенко Антон Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1913
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1913
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Ковтун Степан Николаевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.10.1918
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Ковтун Степан Николаевич
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно