Ющенко Иосиф Антонович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.12.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.12.1884
Отец: Ющенко Антон Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.01.1906
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1908
Мать ребёнка: Ющенко Евфросиния Лаврентиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1909
Мать ребёнка: Ющенко Евфросиния Лаврентиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1911
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Ющенко Евфросиния Лаврентиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1913
Мать ребёнка: Ющенко Евфросиния Лаврентиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1914
Мать ребёнка: Ющенко Евфросиния Лаврентиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1917
Сын: Ющенко Феодосий Иосифович
Мать ребёнка: Ющенко Евфросиния Лаврентиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно