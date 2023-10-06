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Ющенко Иосиф Антонович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1884

Отец: Ющенко Антон Михайлович

Мать: Ющенко Мелания Демьяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.01.1906

Жена: Ющенко Евфросиния Лаврентиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.02.1908

Сын: Ющенко Кирилл Иосифович

Мать ребёнка: Ющенко Евфросиния Лаврентиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1909

Сын: Ющенко Дмитрий Иосифович

Мать ребёнка: Ющенко Евфросиния Лаврентиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1911

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Ющенко Евфросиния Лаврентиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.01.1913

Сын: Ющенко Максим Иосифович

Мать ребёнка: Ющенко Евфросиния Лаврентиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1914

Сын: Ющенко Иван Иосифович

Мать ребёнка: Ющенко Евфросиния Лаврентиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1917

Сын: Ющенко Феодосий Иосифович

Мать ребёнка: Ющенко Евфросиния Лаврентиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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