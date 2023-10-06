Рудик (Пинчук) Надежда Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудик (Пинчук) Надежда Даниловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.09.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1831

Отец: Пинчук Даниил Иванович

Мать: Пинчук Пелагея Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.10.1855

Муж: Рудик Назарий Гавриилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1856

Сын: Рудик Трофим Назарович

Отец ребёнка: Рудик Назарий Гавриилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1859

Дочь: Евлампия Назаровна

Отец ребёнка: Рудик Назарий Гавриилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1859

Дочь: Пелагея Назаровна

Отец ребёнка: Рудик Назарий Гавриилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1861

Дочь: Агафия Назаровна

Отец ребёнка: Рудик Назарий Гавриилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1863

Сын: Рудик Константин Назарович

Отец ребёнка: Рудик Назарий Гавриилович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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