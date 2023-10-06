Рудик (Пинчук) Надежда Даниловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.09.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1831
Отец: Пинчук Даниил Иванович
Мать: Пинчук Пелагея Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.10.1855
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1856
Отец ребёнка: Рудик Назарий Гавриилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1859
Дочь: Евлампия Назаровна
Отец ребёнка: Рудик Назарий Гавриилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1859
Дочь: Пелагея Назаровна
Отец ребёнка: Рудик Назарий Гавриилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1861
Дочь: Агафия Назаровна
Отец ребёнка: Рудик Назарий Гавриилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1863
Сын: Рудик Константин Назарович
Отец ребёнка: Рудик Назарий Гавриилович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно