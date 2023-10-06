(Рудик) Евлампия Назаровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения10.10.1859
Дата смерти25.02.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1859
Отец: Рудик Назарий Гавриилович
Мать: Рудик Надежда Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
25.02.1860
Черниговская губерния, Российская империя