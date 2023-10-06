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Рудик Назарий Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1855

Жена: Рудик Надежда Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1856

Сын: Рудик Трофим Назарович

Мать ребёнка: Рудик Надежда Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1859

Дочь: Евлампия Назаровна

Мать ребёнка: Рудик Надежда Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1859

Дочь: Пелагея Назаровна

Мать ребёнка: Рудик Надежда Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1861

Дочь: Агафия Назаровна

Мать ребёнка: Рудик Надежда Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1863

Сын: Рудик Константин Назарович

Мать ребёнка: Рудик Надежда Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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