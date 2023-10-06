Рудик Назарий Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.10.1855
Жена: Рудик Надежда Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1856
Мать ребёнка: Рудик Надежда Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1859
Дочь: Евлампия Назаровна
Мать ребёнка: Рудик Надежда Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1859
Дочь: Пелагея Назаровна
Мать ребёнка: Рудик Надежда Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1861
Дочь: Агафия Назаровна
Мать ребёнка: Рудик Надежда Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1863
Сын: Рудик Константин Назарович
Мать ребёнка: Рудик Надежда Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно