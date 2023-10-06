Рудик Константин Назарович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.10.1863
Дата смерти15.01.1866
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1863
Отец: Рудик Назарий Гавриилович
Мать: Рудик Надежда Даниловна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
15.01.1866
Черниговская губерния, Российская империя