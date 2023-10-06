(Рудик) Пелагея Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рудик) Пелагея Назаровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.10.1859

Дата смерти

14.02.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1859

Отец: Рудик Назарий Гавриилович

Мать: Рудик Надежда Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
14.02.1860
Черниговская губерния, Российская империя
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