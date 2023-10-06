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Рудик Трофим Назарович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.04.1856

Дата смерти

02.07.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1856

Отец: Рудик Назарий Гавриилович

Мать: Рудик Надежда Даниловна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.07.1856
Черниговская губерния, Российская империя
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