Пинчук Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти03.02.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Пинчук Гавриил
Рождение ребёнка
11.02.1783
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Пинчук Анастасия Акимовна
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1785
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Пинчук Анастасия Акимовна
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1791
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Пинчук Анастасия Акимовна
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1798
Мать ребёнка: Пинчук Анастасия Акимовна
Черниговское наместничество Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
03.02.1823
Черниговская губерния, Российская империя