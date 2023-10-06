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Пинчук Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

03.02.1823

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Пинчук Гавриил

Мать: Пинчук Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
11.02.1783

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Пинчук Анастасия Акимовна

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1785

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Пинчук Анастасия Акимовна

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1791

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Пинчук Анастасия Акимовна

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1798

Сын: Пинчук Даниил Иванович

Мать ребёнка: Пинчук Анастасия Акимовна

Черниговское наместничество Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
03.02.1823
Черниговская губерния, Российская империя
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