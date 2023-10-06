Пинчук Анастасия Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.02.1783
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Пинчук Иван Гаврилович
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1785
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Пинчук Иван Гаврилович
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1791
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Пинчук Иван Гаврилович
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1798
Отец ребёнка: Пинчук Иван Гаврилович
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно