Пинчук Анастасия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук Анастасия Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1783

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Пинчук Иван Гаврилович

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1785

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Пинчук Иван Гаврилович

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1791

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Пинчук Иван Гаврилович

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1798

Сын: Пинчук Даниил Иванович

Отец ребёнка: Пинчук Иван Гаврилович

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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