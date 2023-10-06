(Пинчук) Марина Ивановна
Место рожденияЧерниговское наместничество Российская империя
Дата рождения11.02.1783
Дата смерти14.02.1789
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1783
Отец: Пинчук Иван Гаврилович
Черниговское наместничество Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
14.02.1789
Черниговское наместничество Российская империя