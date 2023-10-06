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(Пинчук) Марина Ивановна

Место рождения

Черниговское наместничество Российская империя

Дата рождения

11.02.1783

Дата смерти

14.02.1789

Пол

Женский

Отец

1760 г.р.

Мать

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1783

Отец: Пинчук Иван Гаврилович

Мать: Пинчук Анастасия Акимовна

Черниговское наместничество Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
14.02.1789
Черниговское наместничество Российская империя
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