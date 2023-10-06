(Пинчук) Марина Ивановна
Место рожденияЧерниговское наместничество Российская империя
Дата рождения11.02.1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1791
Отец: Пинчук Иван Гаврилович
Черниговское наместничество Российская империя
Бракосочетание
31.01.1815
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1816
Сын: Уляченко Трофим Корнилиевич
Отец ребёнка: Уляченко Корнилий Николаевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1819
Сын: Уляченко Савва Корнилиевич
Отец ребёнка: Уляченко Корнилий Николаевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1821
Дочь: Параскева Корнилиевна
Отец ребёнка: Уляченко Корнилий Николаевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1824
Дочь: Васса Корнилиевна
Отец ребёнка: Уляченко Корнилий Николаевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1826
Дочь: Пинчук Макрина Корнилиевна
Отец ребёнка: Уляченко Корнилий Николаевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1828
Сын: Уляченко Евфимий Корнилиевич
Отец ребёнка: Уляченко Корнилий Николаевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1832
Сын: Уляченко Евфимий Корнилиевич
Отец ребёнка: Уляченко Корнилий Николаевич
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.01.1835
Сын: Уляченко Иван Корнилиевич
Отец ребёнка: Уляченко Корнилий Николаевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно