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(Пинчук) Марина Ивановна

Место рождения

Черниговское наместничество Российская империя

Дата рождения

11.02.1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1791

Отец: Пинчук Иван Гаврилович

Мать: Пинчук Анастасия Акимовна

Черниговское наместничество Российская империя
Бракосочетание
31.01.1815

Муж: Уляченко Корнилий Николаевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1816

Сын: Уляченко Трофим Корнилиевич

Отец ребёнка: Уляченко Корнилий Николаевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1819

Сын: Уляченко Савва Корнилиевич

Отец ребёнка: Уляченко Корнилий Николаевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1821

Дочь: Параскева Корнилиевна

Отец ребёнка: Уляченко Корнилий Николаевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.08.1824

Дочь: Васса Корнилиевна

Отец ребёнка: Уляченко Корнилий Николаевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1826

Дочь: Пинчук Макрина Корнилиевна

Отец ребёнка: Уляченко Корнилий Николаевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1828

Сын: Уляченко Евфимий Корнилиевич

Отец ребёнка: Уляченко Корнилий Николаевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1832

Сын: Уляченко Евфимий Корнилиевич

Отец ребёнка: Уляченко Корнилий Николаевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.01.1835

Сын: Уляченко Иван Корнилиевич

Отец ребёнка: Уляченко Корнилий Николаевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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