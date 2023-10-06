(Улянченко) Параскева Корнилиевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения22.10.1821
Дата смерти31.05.1826
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1821
Отец: Уляченко Корнилий Николаевич
Мать: Марина Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
31.05.1826
Черниговская губерния, Российская империя