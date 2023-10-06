(Улянченко) Параскева Корнилиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Улянченко) Параскева Корнилиевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.10.1821

Дата смерти

31.05.1826

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1821

Отец: Уляченко Корнилий Николаевич

Мать: Марина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
31.05.1826
Черниговская губерния, Российская империя
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