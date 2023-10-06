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Уляченко Евфимий Корнилиевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.12.1828

Дата смерти

10.01.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1828

Отец: Уляченко Корнилий Николаевич

Мать: Марина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1850

Жена: Улянченко Пелагея Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.08.1851

Сын: Уляченко Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Улянченко Пелагея Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1853

Дочь: Матрона Ефимиевна

Мать ребёнка: Улянченко Пелагея Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.09.1855

Сын: Уляченко Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Улянченко Пелагея Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.08.1858

Сын: Уляченко Максим Ефимович

Мать ребёнка: Улянченко Пелагея Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1861

Сын: Уляченко Петр Ефимович

Мать ребёнка: Улянченко Пелагея Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.10.1863

Дочь: Харитина Ефимиевна

Мать ребёнка: Улянченко Пелагея Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1868

Дочь: Иулитта Ефимиевна

Мать ребёнка: Улянченко Пелагея Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1871

Сын: Уляченко Иосиф Ефимович

Мать ребёнка: Улянченко Пелагея Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
10.01.1897
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: от воспаления легких
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