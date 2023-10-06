Уляченко Евфимий Корнилиевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.12.1828
Дата смерти10.01.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1828
Отец: Уляченко Корнилий Николаевич
Мать: Марина Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1850
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.08.1851
Мать ребёнка: Улянченко Пелагея Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.04.1853
Дочь: Матрона Ефимиевна
Мать ребёнка: Улянченко Пелагея Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.09.1855
Сын: Уляченко Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Улянченко Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
10.08.1858
Мать ребёнка: Улянченко Пелагея Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.06.1861
Мать ребёнка: Улянченко Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
02.10.1863
Дочь: Харитина Ефимиевна
Мать ребёнка: Улянченко Пелагея Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1868
Дочь: Иулитта Ефимиевна
Мать ребёнка: Улянченко Пелагея Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1871
Мать ребёнка: Улянченко Пелагея Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
10.01.1897
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: от воспаления легких