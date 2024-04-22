Уляченко Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рождения29.09.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1855
Бракосочетание
10.01.1877
Рождение ребёнка
27.11.1877
Дочь: Улянченко Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Улянченко София Григорьевна
Рождение ребёнка
15.06.1880
Дочь: Кулик Евфросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Улянченко София Григорьевна
Рождение ребёнка
21.04.1883
Сын: Уляченко Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Улянченко София Григорьевна
Рождение ребёнка
22.09.1885
Дочь: Гришко Фекла Григорьевна
Мать ребёнка: Улянченко София Григорьевна
Рождение ребёнка
17.06.1889
Дочь: Грицина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Улянченко София Григорьевна
Рождение ребёнка
26.06.1893
Сын: Уляченко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Улянченко София Григорьевна
Рождение ребёнка
26.09.1896
Сын: Уляченко Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Улянченко София Григорьевна
Смерть
Неизвестно