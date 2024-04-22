Улянченко (Шеверда) София Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улянченко (Шеверда) София Григорьевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

16.09.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1855

Отец: Шеверда Григорий Пантелеймонович

Мать: Шеверда Евдокия Михайловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
10.01.1877

Муж: Уляченко Григорий Ефимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.11.1877

Дочь: Улянченко Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Уляченко Григорий Ефимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.06.1880

Дочь: Кулик Евфросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Уляченко Григорий Ефимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.04.1883

Сын: Уляченко Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Уляченко Григорий Ефимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1885

Дочь: Гришко Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Уляченко Григорий Ефимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.06.1889

Дочь: Грицина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Уляченко Григорий Ефимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.06.1893

Сын: Уляченко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Уляченко Григорий Ефимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1896

Сын: Уляченко Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Уляченко Григорий Ефимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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