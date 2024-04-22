Гришко (Улянченко) Фекла Григорьевна
Место рождения
Дата рождения22.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1885
Бракосочетание
10.02.1908
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.09.1908
Отец ребёнка: Гришко Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
08.01.1913
Отец ребёнка: Гришко Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
08.09.1916
Дочь: Гришко Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Гришко Матвей Моисеевич
Смерть
Неизвестно