Гришко (Улянченко) Фекла Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришко (Улянченко) Фекла Григорьевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

22.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1885

Отец: Уляченко Григорий Ефимович

Мать: Улянченко София Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
10.02.1908

Муж: Гришко Матвей Моисеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.09.1908

Сын: Гришко Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Гришко Матвей Моисеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1913

Сын: Гришко Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Гришко Матвей Моисеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.09.1916

Дочь: Гришко Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Гришко Матвей Моисеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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