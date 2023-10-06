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Уляченко Георгий Григорьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.04.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1883

Отец: Уляченко Григорий Ефимович

Мать: Улянченко София Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.12.1909

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Улянченко Анастасия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1912

Дочь: Параскева Георгиевна

Мать ребёнка: Улянченко Анастасия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1914

Сын: Уляченко Павел Егорович

Мать ребёнка: Улянченко Анастасия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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