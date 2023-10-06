Уляченко Георгий Григорьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.04.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1883
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.12.1909
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Улянченко Анастасия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.10.1912
Дочь: Параскева Георгиевна
Мать ребёнка: Улянченко Анастасия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.11.1914
Мать ребёнка: Улянченко Анастасия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно