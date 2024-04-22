Улянченко (Кононенко) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улянченко (Кононенко) Анастасия Петровна

Место рождения

Вертиевка, Чернігівська область

Дата рождения

23.12.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1876

Отец: Кононенко Петр Андреевич

Мать: Кононенко Вера Петровна

Вертиевка, Чернігівська область
Бракосочетание
24.01.1899

Муж: Сердитько Трофим Самуилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1899

Дочь: Дерека Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Сердитько Трофим Самуилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1901

Дочь: Сердитько Ксения Трофимовна

Отец ребёнка: Сердитько Трофим Самуилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.09.1905

Сын: Сердитько Николай Трофимович

Отец ребёнка: Сердитько Трофим Самуилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1909

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Уляченко Георгий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1912

Дочь: Параскева Георгиевна

Отец ребёнка: Уляченко Георгий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.11.1914

Сын: Уляченко Павел Егорович

Отец ребёнка: Уляченко Георгий Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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