Улянченко (Кононенко) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения23.12.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1876
Отец: Кононенко Петр Андреевич
Мать: Кононенко Вера Петровна
Бракосочетание
24.01.1899
Рождение ребёнка
30.12.1899
Дочь: Дерека Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Сердитько Трофим Самуилович
Рождение ребёнка
21.12.1901
Дочь: Сердитько Ксения Трофимовна
Отец ребёнка: Сердитько Трофим Самуилович
Рождение ребёнка
06.09.1905
Сын: Сердитько Николай Трофимович
Отец ребёнка: Сердитько Трофим Самуилович
Рождение ребёнка
24.12.1909
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Уляченко Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
27.10.1912
Дочь: Параскева Георгиевна
Отец ребёнка: Уляченко Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
03.11.1914
Отец ребёнка: Уляченко Георгий Григорьевич
Смерть
Неизвестно