Кононенко Петр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти24.05.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Рождение ребёнка
23.12.1876
Дочь: Кононенко Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Кононенко Вера Петровна
Рождение ребёнка
23.12.1876
Дочь: Улянченко Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Кононенко Вера Петровна
Рождение ребёнка
14.05.1883
Сын: Кононенко Александр Петрович
Мать ребёнка: Кононенко Вера Петровна
Рождение ребёнка
03.04.1885
Сын: Кононенко Василий Петрович
Мать ребёнка: Кононенко Вера Петровна
Смерть
24.05.1902