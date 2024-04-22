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Кононенко Петр Андреевич

Место рождения

Вертиевка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

24.05.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.12.1876

Дочь: Кононенко Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Кононенко Вера Петровна

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.12.1876

Дочь: Улянченко Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Кононенко Вера Петровна

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.05.1883

Сын: Кононенко Александр Петрович

Мать ребёнка: Кононенко Вера Петровна

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.04.1885

Сын: Кононенко Василий Петрович

Мать ребёнка: Кононенко Вера Петровна

Вертиевка, Чернігівська область
Смерть
24.05.1902
Вертиевка, Чернігівська область
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