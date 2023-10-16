Кононенко Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононенко Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1876

Дочь: Кононенко Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Кононенко Петр Андреевич

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.12.1876

Дочь: Улянченко Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Кононенко Петр Андреевич

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.05.1883

Сын: Кононенко Александр Петрович

Отец ребёнка: Кононенко Петр Андреевич

Вертиевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.04.1885

Сын: Кононенко Василий Петрович

Отец ребёнка: Кононенко Петр Андреевич

Вертиевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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