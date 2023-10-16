Кононенко Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.12.1876
Дочь: Кононенко Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Кононенко Петр Андреевич
Рождение ребёнка
23.12.1876
Дочь: Улянченко Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Кононенко Петр Андреевич
Рождение ребёнка
14.05.1883
Сын: Кононенко Александр Петрович
Отец ребёнка: Кононенко Петр Андреевич
Рождение ребёнка
03.04.1885
Сын: Кононенко Василий Петрович
Отец ребёнка: Кононенко Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно