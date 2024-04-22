Сердитько Трофим Самуилович
Место рождения
Дата рождения21.07.1875
Дата смерти22.01.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1875
Бракосочетание
24.01.1899
Рождение ребёнка
30.12.1899
Дочь: Дерека Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Улянченко Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
21.12.1901
Дочь: Сердитько Ксения Трофимовна
Мать ребёнка: Улянченко Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
06.09.1905
Сын: Сердитько Николай Трофимович
Мать ребёнка: Улянченко Анастасия Петровна
Смерть
22.01.1907