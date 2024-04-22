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Сердитько Трофим Самуилович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

21.07.1875

Дата смерти

22.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1875

Отец: Сердитько Самуил Ермолаевич

Мать: Сердитько Мелания Каллиниковна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
24.01.1899

Жена: Улянченко Анастасия Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.12.1899

Дочь: Дерека Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Улянченко Анастасия Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.12.1901

Дочь: Сердитько Ксения Трофимовна

Мать ребёнка: Улянченко Анастасия Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.09.1905

Сын: Сердитько Николай Трофимович

Мать ребёнка: Улянченко Анастасия Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
22.01.1907
Липовый Рог, Чернігівська область
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