Уляченко Петр Ефимович
Место рождения
Дата рождения25.06.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1861
Бракосочетание
13.02.1883
Рождение ребёнка
08.12.1888
Мать ребёнка: Ульянченко Агафия Дионисиевна
Рождение ребёнка
14.02.1890
Мать ребёнка: Ульянченко Агафия Дионисиевна
Рождение ребёнка
12.02.1893
Сын: Уляченко Алексей Петрович
Мать ребёнка: Ульянченко Агафия Дионисиевна
Смерть
Неизвестно