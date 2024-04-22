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Уляченко Петр Ефимович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

25.06.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1861

Отец: Уляченко Евфимий Корнилиевич

Мать: Улянченко Пелагея Петровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
13.02.1883

Жена: Ульянченко Агафия Дионисиевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.12.1888

Сын: Уляченко Степан Петрович

Мать ребёнка: Ульянченко Агафия Дионисиевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1890

Сын: Уляченко Михаил Петрович

Мать ребёнка: Ульянченко Агафия Дионисиевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.02.1893

Сын: Уляченко Алексей Петрович

Мать ребёнка: Ульянченко Агафия Дионисиевна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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