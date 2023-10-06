(Улянченко) Харитина Ефимиевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения02.10.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1863
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1894
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1903
Дочь: Харитина Михайловна
Отец ребёнка: Опанасенко Михаил Ефимович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно