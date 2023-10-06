(Улянченко) Харитина Ефимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Улянченко) Харитина Ефимиевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.10.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1863

Отец: Уляченко Евфимий Корнилиевич

Мать: Улянченко Пелагея Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1894

Муж: Опанасенко Михаил Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1903

Дочь: Харитина Михайловна

Отец ребёнка: Опанасенко Михаил Ефимович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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