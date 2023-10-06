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Опанасенко Михаил Ефимович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1874

Отец: Опанасенко Ефимий Прокофьевич

Мать: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1894

Жена: Харитина Ефимиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1903

Дочь: Харитина Михайловна

Мать ребёнка: Харитина Ефимиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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