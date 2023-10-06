Опанасенко Михаил Ефимович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения10.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1874
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1894
Жена: Харитина Ефимиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1903
Дочь: Харитина Михайловна
Мать ребёнка: Харитина Ефимиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно