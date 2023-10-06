Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
17.12.1862
Дочь: Ульяна Ефимовна
Отец ребёнка: Опанасенко Ефимий Прокофьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1864
Отец ребёнка: Опанасенко Ефимий Прокофьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.08.1866
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Опанасенко Ефимий Прокофьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.05.1868
Сын: Опанасенко Мокий Ефимович
Отец ребёнка: Опанасенко Ефимий Прокофьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.05.1873
Сын: Опанасенко Симон Ефимович
Отец ребёнка: Опанасенко Ефимий Прокофьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1874
Сын: Опанасенко Михаил Ефимович
Отец ребёнка: Опанасенко Ефимий Прокофьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.12.1877
Сын: Опанасенко Севастьян Ефимович
Отец ребёнка: Опанасенко Ефимий Прокофьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.02.1881
Дочь: Назаренко Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Опанасенко Ефимий Прокофьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.08.1885
Дочь: Сосанна Ефимовна
Отец ребёнка: Опанасенко Ефимий Прокофьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1887
Сын: Опанасенко Ермолай Ефимович
Отец ребёнка: Опанасенко Ефимий Прокофьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно