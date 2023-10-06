Опанасенко Ефимий Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опанасенко Ефимий Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1862

Дочь: Ульяна Ефимовна

Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.07.1864

Сын: Опанасенко Иван Ефимович

Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.08.1866

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.05.1868

Сын: Опанасенко Мокий Ефимович

Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.05.1873

Сын: Опанасенко Симон Ефимович

Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1874

Сын: Опанасенко Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.12.1877

Сын: Опанасенко Севастьян Ефимович

Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.02.1881

Дочь: Назаренко Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.08.1885

Дочь: Сосанна Ефимовна

Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1887

Сын: Опанасенко Ермолай Ефимович

Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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