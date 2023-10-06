Опанасенко Ефимий Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Дочь: Ульяна Ефимовна
Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна
Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна
Сын: Опанасенко Мокий Ефимович
Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна
Сын: Опанасенко Симон Ефимович
Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна
Сын: Опанасенко Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна
Сын: Опанасенко Севастьян Ефимович
Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна
Дочь: Назаренко Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна
Дочь: Сосанна Ефимовна
Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна
Сын: Опанасенко Ермолай Ефимович
Мать ребёнка: Опанасенко Иулиания (Ульяна) Никифоровна