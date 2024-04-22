Уляченко Евфимий Корнилиевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1832
Отец: Уляченко Корнилий Николаевич
Мать: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1866
Мать ребёнка: Улянченко Дарья Степановна
Рождение ребёнка
28.11.1867
Мать ребёнка: Улянченко Дарья Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1869
Дочь: Харитина Ефимиевна
Мать ребёнка: Улянченко Дарья Степановна
Рождение ребёнка
25.06.1873
Дочь: Хвостик Евфросиния Ефимиевна
Мать ребёнка: Улянченко Дарья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно