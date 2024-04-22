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Уляченко Евфимий Корнилиевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

01.01.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1832

Отец: Уляченко Корнилий Николаевич

Мать: Марина Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1866

Сын: Уляченко Иван Ефимович

Мать ребёнка: Улянченко Дарья Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.11.1867

Сын: Уляченко Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Улянченко Дарья Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1869

Дочь: Харитина Ефимиевна

Мать ребёнка: Улянченко Дарья Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1873

Дочь: Хвостик Евфросиния Ефимиевна

Мать ребёнка: Улянченко Дарья Степановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улянченко Дарья Степановна

Смерть
Неизвестно
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