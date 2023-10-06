(Улянченко) Евфросиния Ефимиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1873
Бракосочетание
16.01.1898
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.12.1898
Сын: Хвостик Степан Александрович
Отец ребёнка: Хвостик Александр Спиридонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1905
Сын: Хвостик Василий Александрович
Отец ребёнка: Хвостик Александр Спиридонович
Черниговская Обл., Неженский Р-Н, Дер. Каборлина
Смерть
Неизвестно