(Улянченко) Евфросиния Ефимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Улянченко) Евфросиния Ефимиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1873

Отец: Уляченко Евфимий Корнилиевич

Мать: Улянченко Дарья Степановна

Бракосочетание
16.01.1898

Муж: Хвостик Александр Спиридонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.12.1898

Сын: Хвостик Степан Александрович

Отец ребёнка: Хвостик Александр Спиридонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1905

Сын: Хвостик Василий Александрович

Отец ребёнка: Хвостик Александр Спиридонович

Черниговская Обл., Неженский Р-Н, Дер. Каборлина
Смерть
Неизвестно
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