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Хвостик Александр Спиридонович

Место рождения

Поляна, Чернігівська область

Дата рождения

12.12.1868

Дата смерти

22.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1868

Отец: Фостик Спиридон Григорьевич

Мать: Мария Данииловна

Поляна, Чернігівська область
Бракосочетание
16.01.1898

Жена: Хвостик Евфросиния Ефимиевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.12.1898

Сын: Хвостик Степан Александрович

Мать ребёнка: Хвостик Евфросиния Ефимиевна

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.02.1905

Сын: Хвостик Василий Александрович

Мать ребёнка: Хвостик Евфросиния Ефимиевна

Поляна, Чернігівська область
Смерть
22.01.1907
Липовый Рог, Чернігівська область
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