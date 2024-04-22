Хвостик Александр Спиридонович
Место рождения
Дата рождения12.12.1868
Дата смерти22.01.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1868
Отец: Фостик Спиридон Григорьевич
Мать: Мария Данииловна
Бракосочетание
16.01.1898
Рождение ребёнка
15.12.1898
Сын: Хвостик Степан Александрович
Мать ребёнка: Хвостик Евфросиния Ефимиевна
Рождение ребёнка
27.02.1905
Сын: Хвостик Василий Александрович
Мать ребёнка: Хвостик Евфросиния Ефимиевна
Смерть
22.01.1907