Мария Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1864

Сын: Фостик Петр Спиридонович

Отец ребёнка: Фостик Спиридон Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.04.1867

Сын: Фостик Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Фостик Спиридон Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1868

Сын: Хвостик Александр Спиридонович

Отец ребёнка: Фостик Спиридон Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.07.1871

Дочь: Колотило Ефимия Спиридоновна

Отец ребёнка: Фостик Спиридон Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.08.1873

Дочь: Паливода Агафия Спиридоновна

Отец ребёнка: Фостик Спиридон Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1875

Дочь: Фостик Марфа Спиридоновна

Отец ребёнка: Фостик Спиридон Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.07.1877

Дочь: Фостик Феврония Спиридоновна

Отец ребёнка: Фостик Спиридон Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.12.1878

Сын: Фостик Прокофий Спиридонович

Отец ребёнка: Фостик Спиридон Григорьевич

Поляна, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Поляна, Чернігівська область
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