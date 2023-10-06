Мария Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.12.1864
Отец ребёнка: Фостик Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
14.04.1867
Отец ребёнка: Фостик Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
12.12.1868
Сын: Хвостик Александр Спиридонович
Отец ребёнка: Фостик Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
15.07.1871
Дочь: Колотило Ефимия Спиридоновна
Отец ребёнка: Фостик Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
19.08.1873
Дочь: Паливода Агафия Спиридоновна
Отец ребёнка: Фостик Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
01.09.1875
Дочь: Фостик Марфа Спиридоновна
Отец ребёнка: Фостик Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
01.07.1877
Дочь: Фостик Феврония Спиридоновна
Отец ребёнка: Фостик Спиридон Григорьевич
Рождение ребёнка
22.12.1878
Сын: Фостик Прокофий Спиридонович
Отец ребёнка: Фостик Спиридон Григорьевич
Смерть
Неизвестно