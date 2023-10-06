Улянченко Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улянченко Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1866

Сын: Уляченко Иван Ефимович

Отец ребёнка: Уляченко Евфимий Корнилиевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.11.1867

Сын: Уляченко Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Уляченко Евфимий Корнилиевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1869

Дочь: Харитина Ефимиевна

Отец ребёнка: Уляченко Евфимий Корнилиевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1873

Дочь: Хвостик Евфросиния Ефимиевна

Отец ребёнка: Уляченко Евфимий Корнилиевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уляченко Евфимий Корнилиевич

Смерть
Неизвестно
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