Улянченко Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1866
Отец ребёнка: Уляченко Евфимий Корнилиевич
Рождение ребёнка
28.11.1867
Отец ребёнка: Уляченко Евфимий Корнилиевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1869
Дочь: Харитина Ефимиевна
Отец ребёнка: Уляченко Евфимий Корнилиевич
Рождение ребёнка
25.06.1873
Дочь: Хвостик Евфросиния Ефимиевна
Отец ребёнка: Уляченко Евфимий Корнилиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно