Уляченко Иван Корнилиевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения27.01.1835
Дата смерти19.07.1836
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1835
Отец: Уляченко Корнилий Николаевич
Мать: Марина Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
19.07.1836
Черниговская губерния, Российская империя