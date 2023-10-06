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Уляченко Иван Корнилиевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.01.1835

Дата смерти

19.07.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1835

Отец: Уляченко Корнилий Николаевич

Мать: Марина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
19.07.1836
Черниговская губерния, Российская империя
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