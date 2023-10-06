Пинчук (Уляченко) Макрина Корнилиевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.07.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1826
Отец: Уляченко Корнилий Николаевич
Мать: Марина Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1850
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1851
Отец ребёнка: Пинчук Фома Иосифович
Рождение ребёнка
14.10.1853
Сын: Пинчук Андрей Фомич
Отец ребёнка: Пинчук Фома Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1856
Дочь: Марфа Фоминична
Отец ребёнка: Пинчук Фома Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1859
Сын: Пинчук Михаил Фомич
Отец ребёнка: Пинчук Фома Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1861
Дочь: Екатерина Фоминична
Отец ребёнка: Пинчук Фома Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1865
Дочь: Параскева Фоминична
Отец ребёнка: Пинчук Фома Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1870
Дочь: Хвостик Василиса Фоминична
Отец ребёнка: Пинчук Фома Иосифович
Смерть
Неизвестно