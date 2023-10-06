Пинчук (Уляченко) Макрина Корнилиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Уляченко) Макрина Корнилиевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.07.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1826

Отец: Уляченко Корнилий Николаевич

Мать: Марина Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1850

Муж: Пинчук Фома Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1851

Сын: Пинчук Афанасий Фомич

Отец ребёнка: Пинчук Фома Иосифович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.10.1853

Сын: Пинчук Андрей Фомич

Отец ребёнка: Пинчук Фома Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1856

Дочь: Марфа Фоминична

Отец ребёнка: Пинчук Фома Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1859

Сын: Пинчук Михаил Фомич

Отец ребёнка: Пинчук Фома Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1861

Дочь: Екатерина Фоминична

Отец ребёнка: Пинчук Фома Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1865

Дочь: Параскева Фоминична

Отец ребёнка: Пинчук Фома Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1870

Дочь: Хвостик Василиса Фоминична

Отец ребёнка: Пинчук Фома Иосифович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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