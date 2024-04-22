Хвостик (Пинчук) Василиса Фоминична
Место рождения
Дата рождения28.08.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1870
Отец: Пинчук Фома Иосифович
Бракосочетание
18.02.1894
Рождение ребёнка
09.12.1894
Сын: Хвостик Даниил Кондратьевич
Отец ребёнка: Хвостик Кондрат Анисимович
Рождение ребёнка
09.06.1896
Сын: Хвостик Кирилл Кондратьевич
Отец ребёнка: Хвостик Кондрат Анисимович
Рождение ребёнка
30.09.1898
Сын: Хвостик Григорий Кондратьевич
Отец ребёнка: Хвостик Кондрат Анисимович
Рождение ребёнка
25.02.1901
Сын: Хвостик Прокопий Кондратьевич
Отец ребёнка: Хвостик Кондрат Анисимович
Рождение ребёнка
25.02.1901
Дочь: Хвостик Евдокия Кондратьевна
Отец ребёнка: Хвостик Кондрат Анисимович
Рождение ребёнка
30.05.1904
Дочь: Пулинец Мария Кондратьевна
Отец ребёнка: Хвостик Кондрат Анисимович
Смерть
Неизвестно