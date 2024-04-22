Хвостик (Пинчук) Василиса Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостик (Пинчук) Василиса Фоминична

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

28.08.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1870

Отец: Пинчук Фома Иосифович

Мать: Пинчук Макрина Корнилиевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
18.02.1894

Муж: Хвостик Кондрат Анисимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.12.1894

Сын: Хвостик Даниил Кондратьевич

Отец ребёнка: Хвостик Кондрат Анисимович

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1896

Сын: Хвостик Кирилл Кондратьевич

Отец ребёнка: Хвостик Кондрат Анисимович

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1898

Сын: Хвостик Григорий Кондратьевич

Отец ребёнка: Хвостик Кондрат Анисимович

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1901

Сын: Хвостик Прокопий Кондратьевич

Отец ребёнка: Хвостик Кондрат Анисимович

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1901

Дочь: Хвостик Евдокия Кондратьевна

Отец ребёнка: Хвостик Кондрат Анисимович

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1904

Дочь: Пулинец Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Хвостик Кондрат Анисимович

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Смерть
Неизвестно
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