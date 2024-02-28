Хвостик Кондрат Анисимович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1894
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1894
Сын: Хвостик Даниил Кондратьевич
Мать ребёнка: Хвостик Василиса Фоминична
Рождение ребёнка
09.06.1896
Сын: Хвостик Кирилл Кондратьевич
Мать ребёнка: Хвостик Василиса Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.09.1898
Сын: Хвостик Григорий Кондратьевич
Мать ребёнка: Хвостик Василиса Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1901
Дочь: Евдокия Кондратьевна
Мать ребёнка: Хвостик Василиса Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1901
Сын: Хвостик Прокопий Кондратьевич
Мать ребёнка: Хвостик Василиса Фоминична
Галица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.05.1904
Дочь: Мария Кондратьевна
Мать ребёнка: Хвостик Василиса Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно