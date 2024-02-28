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Хвостик Кондрат Анисимович

Место рождения

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
18.02.1894

Жена: Хвостик Василиса Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.12.1894

Сын: Хвостик Даниил Кондратьевич

Мать ребёнка: Хвостик Василиса Фоминична

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1896

Сын: Хвостик Кирилл Кондратьевич

Мать ребёнка: Хвостик Василиса Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.09.1898

Сын: Хвостик Григорий Кондратьевич

Мать ребёнка: Хвостик Василиса Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1901

Дочь: Евдокия Кондратьевна

Мать ребёнка: Хвостик Василиса Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1901

Сын: Хвостик Прокопий Кондратьевич

Мать ребёнка: Хвостик Василиса Фоминична

Галица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.05.1904

Дочь: Мария Кондратьевна

Мать ребёнка: Хвостик Василиса Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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