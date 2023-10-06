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Хвостик Григорий Кондратьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.09.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1898

Отец: Хвостик Кондрат Анисимович

Мать: Хвостик Василиса Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1920

Сын: Хвостик Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Хвостик Екатерина Михайловна

Круты, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.07.1922

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Хвостик Екатерина Михайловна

Круты, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостик Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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