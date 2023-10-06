Хвостик Григорий Кондратьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения30.09.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1898
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1920
Сын: Хвостик Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Хвостик Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
09.07.1922
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Хвостик Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно