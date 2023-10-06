Хвостик Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостик Екатерина Михайловна

Хвостик Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1920

Сын: Хвостик Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Хвостик Григорий Кондратьевич

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1922

Дочь: Хвостик Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Хвостик Григорий Кондратьевич

Кагарлыки, Нежинский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостик Григорий Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close