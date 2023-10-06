Хвостик Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1920
Сын: Хвостик Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Хвостик Григорий Кондратьевич
Рождение ребёнка
09.07.1922
Дочь: Хвостик Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Хвостик Григорий Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно