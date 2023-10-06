Пинчук Фома Иосифович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения06.10.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1824
Отец: Пинчук Иосиф Моисеевич
Мать: Пинчук Мария Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1850
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.12.1851
Мать ребёнка: Пинчук Макрина Корнилиевна
Рождение ребёнка
14.10.1853
Сын: Пинчук Андрей Фомич
Мать ребёнка: Пинчук Макрина Корнилиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1856
Дочь: Марфа Фоминична
Мать ребёнка: Пинчук Макрина Корнилиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1859
Сын: Пинчук Михаил Фомич
Мать ребёнка: Пинчук Макрина Корнилиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.11.1861
Дочь: Екатерина Фоминична
Мать ребёнка: Пинчук Макрина Корнилиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.06.1865
Дочь: Параскева Фоминична
Мать ребёнка: Пинчук Макрина Корнилиевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1870
Дочь: Хвостик Василиса Фоминична
Мать ребёнка: Пинчук Макрина Корнилиевна
Смерть
Неизвестно