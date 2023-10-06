Пинчук (Мележик) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти24.01.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.113
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1814
Дочь: Ульяна Иосифовна
Отец ребёнка: Пинчук Иосиф Моисеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.07.1818
Отец ребёнка: Пинчук Иосиф Моисеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1821
Отец ребёнка: Пинчук Иосиф Моисеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.10.1824
Отец ребёнка: Пинчук Иосиф Моисеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.08.1827
Дочь: Васса Иосифовна
Отец ребёнка: Пинчук Иосиф Моисеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1830
Дочь: Пинчук Параскева Иосифовна
Отец ребёнка: Пинчук Иосиф Моисеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1834
Дочь: Пинчук Татьяна Иосифовна
Отец ребёнка: Пинчук Иосиф Моисеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.01.1834
Черниговская губерния, Российская империя