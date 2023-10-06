Пинчук (Мележик) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Мележик) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

24.01.1834

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.113

Муж: Пинчук Иосиф Моисеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1814

Дочь: Ульяна Иосифовна

Отец ребёнка: Пинчук Иосиф Моисеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.07.1818

Сын: Пинчук Степан Иосифович

Отец ребёнка: Пинчук Иосиф Моисеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1821

Сын: Пинчук Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Пинчук Иосиф Моисеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.10.1824

Сын: Пинчук Фома Иосифович

Отец ребёнка: Пинчук Иосиф Моисеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.08.1827

Дочь: Васса Иосифовна

Отец ребёнка: Пинчук Иосиф Моисеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.10.1830

Дочь: Пинчук Параскева Иосифовна

Отец ребёнка: Пинчук Иосиф Моисеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.01.1834

Дочь: Пинчук Татьяна Иосифовна

Отец ребёнка: Пинчук Иосиф Моисеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
24.01.1834
Черниговская губерния, Российская империя
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