Пинчук (Пинчук) Татьяна Иосифовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения15.01.1834
Дата смерти06.08.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1834
Отец: Пинчук Иосиф Моисеевич
Мать: Пинчук Мария Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.08.1835
Черниговская губерния, Российская империя