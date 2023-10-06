Пинчук (Пинчук) Татьяна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПинчук (Пинчук) Татьяна Иосифовна

Пинчук (Пинчук) Татьяна Иосифовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.01.1834

Дата смерти

06.08.1835

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1834

Отец: Пинчук Иосиф Моисеевич

Мать: Пинчук Мария Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.08.1835
Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close