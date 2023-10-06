Пинчук Андрей Иосифович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения03.07.1821
Дата смерти17.04.1826
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1821
Отец: Пинчук Иосиф Моисеевич
Мать: Пинчук Мария Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
17.04.1826
Черниговская губерния, Российская империя