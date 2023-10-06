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Пинчук Андрей Иосифович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.07.1821

Дата смерти

17.04.1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1821

Отец: Пинчук Иосиф Моисеевич

Мать: Пинчук Мария Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
17.04.1826
Черниговская губерния, Российская империя
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