Пинчук Степан Иосифович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.07.1818
Дата смерти23.04.1820
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1818
Отец: Пинчук Иосиф Моисеевич
Мать: Пинчук Мария Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
23.04.1820
Черниговская губерния, Российская империя