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Пинчук Степан Иосифович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.07.1818

Дата смерти

23.04.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1818

Отец: Пинчук Иосиф Моисеевич

Мать: Пинчук Мария Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
23.04.1820
Черниговская губерния, Российская империя
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