Пинчук (Пинчук) Параскева Иосифовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.10.1830
Дата смерти19.12.1830
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1830
Отец: Пинчук Иосиф Моисеевич
Мать: Пинчук Мария Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
19.12.1830
Черниговская губерния, Российская империя