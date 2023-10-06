(Пинчук) Параскева Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пинчук) Параскева Фоминична

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

10.06.1865

Дата смерти

11.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1865

Отец: Пинчук Фома Иосифович

Мать: Пинчук Макрина Корнилиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
чернорабочая
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
11.02.1920
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: от тифа
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