(Пинчук) Параскева Фоминична
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения10.06.1865
Дата смерти11.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1865
Отец: Пинчук Фома Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
чернорабочая
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
11.02.1920
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: от тифа