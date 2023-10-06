(Пинчук) Марфа Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пинчук) Марфа Фоминична

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.07.1856

Дата смерти

02.02.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1856

Отец: Пинчук Фома Иосифович

Мать: Пинчук Макрина Корнилиевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.02.1900
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: от воспаления легких
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