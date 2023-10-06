(Пинчук) Марфа Фоминична
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения02.07.1856
Дата смерти02.02.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1856
Отец: Пинчук Фома Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.02.1900
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: от воспаления легких