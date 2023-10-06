Пинчук (Петрусь) Христина Афанасьевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.07.1831
Дата смерти08.08.1861
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1831
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.11.1850
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1853
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Пинчук Василий Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.08.1856
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Пинчук Василий Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1880
Дочь: Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Пинчук Василий Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
08.08.1861
Черниговская губерния, Российская империя