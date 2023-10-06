Пинчук (Петрусь) Христина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Петрусь) Христина Афанасьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.07.1831

Дата смерти

08.08.1861

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1831

Отец: Петрусь Афанасий Романович

Мать: Петрус Феодсия Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.11.1850

Муж: Пинчук Василий Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1853

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Пинчук Василий Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.08.1856

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Пинчук Василий Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1880

Дочь: Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Пинчук Василий Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
08.08.1861
Черниговская губерния, Российская империя
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