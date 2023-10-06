Петрус (Улянченко) Феодсия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрус (Улянченко) Феодсия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1822

Муж: Петрусь Афанасий Романович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1823

Сын: Петрусь Самул Афанасьевич

Отец ребёнка: Петрусь Афанасий Романович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1826

Сын: Петрусь Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Петрусь Афанасий Романович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1831

Дочь: Пинчук Христина Афанасьевна

Отец ребёнка: Петрусь Афанасий Романович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.12.1834

Дочь: Петрусь Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Петрусь Афанасий Романович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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